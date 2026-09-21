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Историческое событие в Торжокском округе: в храме Троицы Живоначальной совершено первое богослужение

Историческое событие в Торжокском округе: в храме Троицы Живоначальной совершено первое богослужение

Возрождение святыни: в храме Троицы Живоначальной д. Стружня впервые за 100 лет совершена литургия. 19 сентября, в день воспоминания чуда архистратига Михаила в Хонех, в жизни Торжокского муниципального округа произошло знаменательное событие.

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