Негласный компромисс: ЕС заплатил России больше, чем выделил помощи Украине

Несмотря на ряд санкций и публичных обязательств отказаться от российской нефти и газа, в прошлом году Брюссель потратил на импорт российских энергоносителей около 46 млрд евро, большая часть которых пришлась на сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводное топливо.