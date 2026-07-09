Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вон с тротуаров. Минтранс готовит запрет для велокурьеров

Вон с тротуаров. Минтранс готовит запрет для велокурьеров

Я сидел на лавочке в парке и смотрел, как мимо проносится курьер на электровелосипеде. Он объезжал пешеходов, лавировал между колясками и сигналил бабушке, которая не успела отскочить.

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Комментарии
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Александр _
Просто нужно выполнять действующие законы. Примут еще несколько законов, но ГАИ не будет их контролировать как сейчас никто не контролирует курение на остановках. Половина ждущих транспорт курит ( в основном подростки), половина дышит, в том числе и дети и никому дела нет.
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