Вон с тротуаров. Минтранс готовит запрет для велокурьеров

Александр _

Просто нужно выполнять действующие законы. Примут еще несколько законов, но ГАИ не будет их контролировать как сейчас никто не контролирует курение на остановках. Половина ждущих транспорт курит ( в основном подростки), половина дышит, в том числе и дети и никому дела нет.