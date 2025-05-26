Депутат Волоцков: выборы в Венесуэле проходят организованно и без нарушений

Избирательный процесс в Венесуэле проходит организованно и демонстрирует высокий уровень подготовки.Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Волоцков, который находится в стране в составе международной миссии наблюдателей.
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