Делегацию партии Качиньского освистали во время траурной церемонии в Польше

www.globallookpress.com/DAMIAN BURZYKOWSKI Делегацию крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского 11 июля освистали во время траурных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни.
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