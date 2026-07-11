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Делегацию партии Качиньского освистали во время траурной церемонии в Польше

Делегацию партии Качиньского освистали во время траурной церемонии в Польше

www.globallookpress.com/DAMIAN BURZYKOWSKI Делегацию крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского 11 июля освистали во время траурных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни.

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