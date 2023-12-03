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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Серохвостов: «Обидно и стыдно, что три раза промахнулся. Всю жизнь стреляю, тренируюсь, а тут не получилось»

Серохвостов лидировал перед заключительной стрельбой в гонке Кубка России, но промахнулся три раза.  – Какие мысли были в голове, когда шел лидером с преимуществом перед четвертой стрельбой? – Думал о том, как же мне холодно.

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