"Вы способны преображать мир", - Путин поздравил женщин с 8 марта

Скриншот видео Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Российский лидер отметил, что этот праздник всегда ждут с радостью и готовятся к нему заранее, чтобы по-особенному поздравить своих мам, жен, дочерей, бабушек и подруг.