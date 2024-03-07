"Вы способны преображать мир", - Путин поздравил женщин с 8 марта

Скриншот видео Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Российский лидер отметил, что этот праздник всегда ждут с радостью и готовятся к нему заранее, чтобы по-особенному поздравить своих мам, жен, дочерей, бабушек и подруг.
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