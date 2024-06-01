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Царьград

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Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой, убитой жене экс-министра Казахстана

Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой, убитой жене экс-министра Казахстана

Музыкальный продюсер посвятил новую песню жертве избиения НукеновойМаксим Фадеев в своём телеграм-канале опубликовал обложку трека "Салта", написанную в память об убитой Салтанат Нукеновой, гражданской жене экс-министра экономики Казахастана Куандыка Бишимбаева.

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