СК выявил новые факты убийства людей в Суджанском районе Курской области

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следователи установили новые факты убийства украинскими боевиками мирных жителей в Суджанском районе Курской области.
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