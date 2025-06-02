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Царьград

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Трамп репостнул публикацию о казни Джо Байдена в 2020 году: "Потом были двойники"

Трамп репостнул публикацию о казни Джо Байдена в 2020 году: "Потом были двойники"

Глава Белого дома поделился постом, посвящённым теории заговора о смерти 46-го президента США.Дональд Трамп репостнул публикацию с теорией заговора о Джо Байдене — бывшем президенте США.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
От Демпартии США всего можно ожидать...
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