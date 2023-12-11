Боевики ВСУ устроили массовый отлов херсонцев

Около десяти местных жителей были увезены в неизвестном направлении.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувшее воскресенье в 11:00 украинские боевики устроили облаву на местных жителей во дворах 2-ого Таврического микрорайона.
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