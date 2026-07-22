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Царьград

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Подростки отключили кассу в Петербурге и обманули покупателей

Подростки отключили кассу в Петербурге и обманули покупателей

В Санкт-Петербурге за месяц секонд-хенд дважды стал жертвой воровства. Женщина с ребёнком вынесла вещи, однако владелица магазина простила её.

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