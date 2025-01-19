Подсказки от истоков. Марксисты-коммунисты говорят

Астон Мартин

Социализм , при всех его достоинствах и недостатках имел одно важное преимущество - возможность из обычного простого мальчишки стать космонавтом , конструктором и ученым , была мечта и возможность для ее реализации без огромных затрат ...эта возможность утеряна в обществе где все решается с помощью денег ...общество где люди в своей основной коллективной массе становятся никем - недееспособно и у него не будет будущего развития , современная олигархическая система - это ошибка , она будет исправлена несомненно , но будет утеряно драгоценное время , которое могло бы пойти на развитие общества в историческом контексте ...🥸