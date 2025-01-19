Подсказки от истоков. Марксисты-коммунисты говорят Вот она – та «гигантская мелкобуржуазная волна», о которой в апреле-мае 1917 года напишет Ленин.
Подсказки от истоков. Марксисты-коммунисты говорят
Комментарии
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Астон Мартин
Социализм , при всех его достоинствах и недостатках имел одно важное преимущество - возможность из обычного простого мальчишки стать космонавтом , конструктором и ученым , была мечта и возможность для ее реализации без огромных затрат ...эта возможность утеряна в обществе где все решается с помощью денег ...общество где люди в своей основной коллективной массе становятся никем - недееспособно и у него не будет будущего развития , современная олигархическая система - это ошибка , она будет исправлена несомненно , но будет утеряно драгоценное время , которое могло бы пойти на развитие общества в историческом контексте ...🥸
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13 час.
М
ММ
@на 1917 г. подавляющее большинство населения страны составляли именно крестьяне: их было порядка 82 %, рабочих было только 6 %, а дворян – и вовсе 1,5 %. @ - Запад творчески переработал Маркса, и вместо диктатуры пролетариата у них диктатура гомосеков.
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8 час.
Валентин Воробьев
Поздно уже говорить о социализме и коммунизме, когда СССР распался. Поздно пить боржоми...
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5 час.
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