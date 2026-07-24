Разминирование подъездных маршрутов и гражданской инфраструктуры на Добропольском направлении

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 35‑й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» в ходе боевой работы проводят очистку подъездных путей и маршрутов перемещения личного состава на Добропольском направлении Специальной военной операции.
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