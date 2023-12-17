В Чите задержан врио заместителя председателя Забайкалья

Свердловские сыщики из Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции и следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России в ходе реализации оперативной информации в Чите задержали врио заместителя Председателя Правительства Забайкальского края.