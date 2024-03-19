Трамп: Байден мог бы легко остановить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден мог бы легко остановить украинский конфликт. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
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