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Суд отказался закрывать рассмотрение жалобы на арест генерала Шамарина

Суд отказался закрывать рассмотрение жалобы на арест генерала Шамарина

Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, заявил, что готов сотрудничать со следствием и попросил смягчить ему меру пресечения.

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