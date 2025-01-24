Продажи ролевой игры Pathfinder: Kingmaker достигли 2 млн.копий Knights Peak Interactive сообщила,...

Продажи ролевой игры Pathfinder: Kingmaker достигли 2 млн.копийKnights Peak Interactive сообщила, что получившая признание критиков ролевая игра Pathfinder: Kingmaker достигла более 2 миллионов продаж по всему миру и дебютирует как первая игра Knights Peak на лаунчере MY.