Если не наложатся новые всышки: ученые рассказали, когда стихнут затяжные магнитные бури

Стало известно, когда прекратятся разбушевавшиеся магнитные бури. Ученые дали прогноз, но могут вмешаться новые вспышки24 марта 2024 года после мощной вспышки на Солнце Землю накрыло плазменное облако, которое вызвало череду сильных магнитных бурь.
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