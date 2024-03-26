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Царьград

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  • Михаил Мамонов
    а этого полупокера тиматона нужно отправить в глухой бан . это у....ще должно быть отменено .А надо было ласко...
  • Патрин Олег
    Какой «Управис», какой внук??? Это гос.собственность, кто там уже греет лапу.Депутаты Госдумы ...
  • александр александров
    Стажировку прошёл!?Русские капитаны ...

Если не наложатся новые всышки: ученые рассказали, когда стихнут затяжные магнитные бури

Если не наложатся новые всышки: ученые рассказали, когда стихнут затяжные магнитные бури

Стало известно, когда прекратятся разбушевавшиеся магнитные бури. Ученые дали прогноз, но могут вмешаться новые вспышки24 марта 2024 года после мощной вспышки на Солнце Землю накрыло плазменное облако, которое вызвало череду сильных магнитных бурь.

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