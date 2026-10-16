В Китае новый электрический седан BMW i3 50L установил рекорд: машина преодолела 1213 километров на одном заряде батареи и при этом не встала на подзарядку ни разу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РА Автоэксперт назва...
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым