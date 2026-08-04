Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 925 подписчиков

В Мичигане зафиксировали первые смерти во время вспышки циклоспориаза

В Мичигане зафиксировали первые смерти во время вспышки циклоспориаза

Власти штата Мичиган сообщили о смерти двух человек во время масштабной вспышки циклоспориаза. По данным департамента здравоохранения штата, у обоих пациентов были серьезные сопутствующие заболевания, на течение которых могли повлиять кишечная инфекция и обезвоживание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии