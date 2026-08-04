В Мичигане зафиксировали первые смерти во время вспышки циклоспориаза

Власти штата Мичиган сообщили о смерти двух человек во время масштабной вспышки циклоспориаза. По данным департамента здравоохранения штата, у обоих пациентов были серьезные сопутствующие заболевания, на течение которых могли повлиять кишечная инфекция и обезвоживание.
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