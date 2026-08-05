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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о кричалках фанатов «Локо» про Баринова: «Имеют право – всегда это было, есть и будет. Про человека, который футболу жизнь отдал, умудряются что‑то говорить – дураков везде много»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что фанаты «Локомотива» имеют право критиковать Дмитрия Баринова .

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