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айрат

Эта жидонацистская проститутка до сих пор жива? А почему ее не ликвидировали до сих пор? Приказ на СВО и по всему фронту, при поимке этой жидонацистской обезьяны ликвидировать на месте,четвертовать, останки облить бензином и сжечь!