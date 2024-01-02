Главной целью украинской армии в наступившем году будет изоляция российского полуострова Крым. Такое заявление в интервью британскому журналу The Economist сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский назвал главную цель ВСУ на 2024 года
Комментарии
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а
айрат
Эта жидонацистская проститутка до сих пор жива? А почему ее не ликвидировали до сих пор? Приказ на СВО и по всему фронту, при поимке этой жидонацистской обезьяны ликвидировать на месте,четвертовать, останки облить бензином и сжечь!
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