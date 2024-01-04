Алиса в стране бобруйского мясокомбината.

На предприятии устроили праздник для детей.2023-й для предприятия точно войдет в историю. И не столько благодаря хорошим экономическим показателям, сколько новой доброй традиции - поздравлять своих сотрудников и их детей с Новым годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии