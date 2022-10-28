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Россия подняла в Совбезе ООН вопрос провокации Киева с «грязной бомбой»

Россия подняла в ходе закрытого заседания Совбеза ООН вопрос о планах киевского режима совершить провокацию с использованием «грязной бомбы», заявил российский постоянный представитель при организации Василий Небензя в ходе беседы с журналистами.

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