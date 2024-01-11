Захарова: подготовка ко встрече в Давосе стала лицемерием режима Зеленского

В Давосе проводится подготовка ко встрече для обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине. Этот факт прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
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