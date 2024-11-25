Система РЭБ «Купол Донбасса» сорвала 189 атак БПЛА ВСУ за прошедшую неделю

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю предотвратила 189 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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