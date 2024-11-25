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    Как же долго доходит . Я вообще-то считаю , что более не надо предупреждать о времени нанесения ядерного или обычного...Меркель назвала я...

Система РЭБ «Купол Донбасса» сорвала 189 атак БПЛА ВСУ за прошедшую неделю

Система РЭБ «Купол Донбасса» сорвала 189 атак БПЛА ВСУ за прошедшую неделю

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю предотвратила 189 атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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