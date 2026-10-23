Вороны – одни из самых умных птиц на небесном теле. Их когнитивные возможности часто ассоциируют с умом приматов, а отдельные способности ставят в один ряд с «умственной элитой» звериного мира.
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