Гипотеза Великого фильтра заставляет ученых надеяться не найти жизнь на Марсе

Профессор философии Оксфордского университета Ник Бостром заявил, что обнаружение жизни, например, на Марсе стало бы худшей новостью для человечества, так как это означало бы, что на данном этапе нашего развития человечество находится крайне низко.
Популярные статьи
- «Здесь никого нет»: Бербок в Индии встретили только посол и дежурный по аэродрому
- «Настоящая крепость»: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли крупный опорный пункт ВСУ под Бахмутом
- «В Минобороны эта медаль есть чуть ли не у каждой секретарши в приемной»: Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не наградили за освобождение Пальмиры
Свежие комментарии