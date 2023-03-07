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Гипотеза Великого фильтра заставляет ученых надеяться не найти жизнь на Марсе

Гипотеза Великого фильтра заставляет ученых надеяться не найти жизнь на Марсе

Профессор философии Оксфордского университета Ник Бостром заявил, что обнаружение жизни, например, на Марсе стало бы худшей новостью для человечества, так как это означало бы, что на данном этапе нашего развития человечество находится крайне низко.

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