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Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога в очередной раз была объявлена в пяти областях на Украине. Данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины» свидетельствуют о том, что система экстренного оповещения работает в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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