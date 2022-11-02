Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога в очередной раз была объявлена в пяти областях на Украине. Данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины» свидетельствуют о том, что система экстренного оповещения работает в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Воздушная тревога в очередной раз была объявлена в пяти областях на Украине. Данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины» свидетельствуют о том, что система экстренного оповещения работает в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
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