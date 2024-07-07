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Песков: Запад внимательно следит за предстоящим визитом Моди в Россию

Песков: Запад внимательно следит за предстоящим визитом Моди в Россию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что западные страны внимательно следят за предстоящим 8—9 июля визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

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