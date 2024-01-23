Доцент Гиринский напомнил о повышении пенсий льготным категориям с февраля

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил, что для российских пенсионеров, относящихся к льготным категориям населения, с 1 февраля 2024 года будут повышены совокупные выплаты за счет ЕДВ.
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