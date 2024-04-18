Китай переходит на свое. У телеком-операторов Китая есть 3 года, чтобы отказаться от американских чипов

Китай требует исключить американские чипы из телекоммуникационного оборудования в течение трех летКитайские власти распорядились, что три крупнейших телекоммуникационных оператора страны — China Telecom, China Mobile и China Unicom — должны в течение трех лет полностью отказаться от использования американских полупроводников в своем оборудовании.
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