Бигма: бойцы «Запада» уничтожили БТР М1117, станцию РЭБ и свыше 210 солдат ВСУ

Бойцы ВС России за сутки уничтожили 110 беспилотников самолетного типа, 92 тяжелых гексакоптера и свыше 210 украинских боевиков.
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