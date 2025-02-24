Врач объяснил, как правильно падать во время гололеда

Врач Абакаров: по гололеду лучше ходить, наклонившись вперед Передвигаться по скользкой поверхности следует, слегка наклонившись вперед, поскольку это поможет сохранить равновесие и снизить риск падения, заявил news травматолог-ортопед Видновской клинической больницы Ибрагим Абакаров.
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