Масалитин о 3:0 «Спартака» с «Ростовом»: «Счет не по игре. До гола у ростовчан были моменты, они смотрелись более качественно, напрягали соперника. Расслабленность стоит им голов»

Красно-белые обыграли ростовчан (3:0) в матче 11-го тура Мир РПЛ. – Не скажу, что игра была легкой. До гола у «Ростова» были моменты, команда смотрелась более качественно, создавала моменты, напрягала «Спартак».
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