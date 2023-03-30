Названы суммы штрафов за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных

Проект закона представили на заседании заксобрания Челябинской области 30 марта.Изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными…" позволили регионам самостоятельно устанавливать дополнительные требования к содержанию питомцев.
Проект закона представили на заседании заксобрания Челябинской области 30 марта.Изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными…" позволили регионам самостоятельно устанавливать дополнительные требования к содержанию питомцев.
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