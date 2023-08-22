Мирра Андреева отыграла подачу на матч в первом круге в Кливленде

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16-летняя Мирра Андреева в первом круге турнира в Кливленде обыграла Тамару Корпач – 6:0, 3:6, 7:5. В третьем сете россиянка отыграла подачу на матч при счете 4:5.