Жители Парижа устроили акцию «Бессмертный полк». В разговоре с РИА «Новости»французы заявили, что в интересах Европы — создание союза с Россией, также они обвинили США в развязывании войны на Украине против РФ.
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