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Сенатор Шейкин призвал ФАС проверить операторов на платную раздачу интернета

Сенатор Шейкин призвал ФАС проверить операторов на платную раздачу интернета

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генеральную прокуратуру проверить сотовые операторы на платную раздачу интернета с телефонов на другие устройства.

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