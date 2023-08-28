Сенатор Шейкин призвал ФАС проверить операторов на платную раздачу интернета

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генеральную прокуратуру проверить сотовые операторы на платную раздачу интернета с телефонов на другие устройства.