ВОЗ объявила одиночество глобальной угрозой

Всемирная организация здравоохранения объявила одиночество глобальной угрозой для здоровья. Оказалось, что вред от него сопоставим с выкуриванием 15 сигарет в день и превышает риски от ожирения и недостаточной физической активности.
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