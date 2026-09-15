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Мировое обозрение

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«Хитроумные схемы не сработают»: Аналитик раскрыл, почему Бельгия не отдаст замороженные активы РФ

«Хитроумные схемы не сработают»: Аналитик раскрыл, почему Бельгия не отдаст замороженные активы РФ

Попытки Евросоюза найти юридическую лазейку для передачи российских замороженных активов Украине наталкиваются на фундаментальное препятствие — базовое право собственности, которое пока еще действует в западной юрисдикции.

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