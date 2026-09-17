Politico: предложения фон дер Ляйен по безопасности встревожили НАТО

Североатлантический альянс впал в тревогу из-за инициатив в области безопасности, выдвинутых председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, написала газета Politico со ссылкой на дипломатические источники в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Сестра Грэма заяв...
- ГБ В Финляндии заяви...
- ГБ В Раде вскрыли бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым