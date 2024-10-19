«Зенит» разнес «Акрон», Дзюба травмировался, Слуцкий лидирует в Китае, Гонду просят называть «Лусиано», Сейшелы готовы сыграть с Россией, Рублев едва не лишился яичка и другие новости

Лена Мисько

Таким образом, за два тура до завершения сезона «Шанхай Шеньхуа» возглавил таблицу, набрав 73 очка в 28 матчах. В 29-м туре «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Шэньчжэнь Пен Сити» – матч в прямом эфире смотрите на Спортсе’’. В последнем туре новому лидеру чемпионата предстоит матч с «Чэнду»