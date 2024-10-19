«Зенит» разнес «Акрон», Дзюба травмировался, Слуцкий лидирует в Китае, Гонду просят называть «Лусиано», Сейшелы готовы сыграть с Россией, Рублев едва не лишился яичка и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Акрон» на выезде в 12-м туре Мир РПЛ – 5:0! Мостовой сделал дубль, Гонду снова забил, Соболев опять без голов.
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