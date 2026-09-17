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Ростех

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Безэкипажный катер Ростеха при поддержке дрона доставил избирательные бюллетени на Валаам

Безэкипажный катер Ростеха при поддержке дрона доставил избирательные бюллетени на Валаам

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Безэкипажный катер (БЭК) Госкорпорации Ростех при поддержке дрона-ретранслятора «Суперкам» впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов.

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