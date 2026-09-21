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6 мифов о болезни Альцгеймера, в которые верят даже врачи

6 мифов о болезни Альцгеймера, в которые верят даже врачи

Августу Детер положили во франкфуртскую психиатрическую больницу в 1901 году. 51-летняя женщина не могла вспомнить дорогу в комнату, где прожила годы, и подозревала мужа в измене без всякой причины.

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