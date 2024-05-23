Адыгее выделят средства на развитие горнолыжного курорта «Лаго-Наки»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать содействие Адыгее в завершении проектов в рамках программы социально-экономического развития до 2024 года, в том числе проекта по созданию горнолыжного курорта «Лаго-Наки».
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