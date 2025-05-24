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Астрономы обнаружили систему, где одна звезда вращается внутри другой

Астрономы обнаружили систему, где одна звезда вращается внутри другой

Астрономы обнаружили редкий тип бинарной звёздной системы, где одна звезда вращается внутри другой. Эта система находится в 455 световых годах от Земли.

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