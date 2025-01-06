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TDK летом начнёт выпускать батареи с кремниевым анодом, которые позволяют хра...

TDK летом начнёт выпускать батареи с кремниевым анодом, которые позволяют хра...

TDK летом начнёт выпускать батареи с кремниевым анодом, которые позволяют хранить на 15 % больше энергииЯпонская компания TDK уже несколько лет работает над совершенствованием литиевых аккумуляторов с кремниевым анодом, и с лета текущего года собирается наладить выпуск третьего поколения таких батарей.

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