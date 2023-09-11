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Как выглядела ипотека товарища Сталина: 10 тыс. руб на 7 лет под 2% годовых...

Как выглядела ипотека товарища Сталина: 10 тыс. руб на 7 лет под 2% годовых...

Усаживайтесь по-удобнее мои маленькие любители "преступлений сталинизма". Сегодня я расскажу вам о таком ранее неслыханном вами преступлении, как ипотека с помощью которой этот тиран хотел еще больше сгубить и закабалить свою жертву -- несчастный советский народ.

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Комментарии
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Владимир семин
И в кредит  ширпотреб населению выдавался под 2%! А сейчас не &quot;могём&quot;, а вдруг ОЛИГАРХИ обеднеют!
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11 час.
Ингерман Ланская
это постановление упыря одно из его многочисленных издевательств над Народом
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8 час.
Ингерман Ланская
милочка. пол России строится - вокруг каждого города/городка десятки СНТ с сотнями домов 2-3 и более этажных, строительные магазины не успевают стройматериалы подвозить - Народ быстро всё раскупает.... чай, не  в нищей совдепии живём!
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8 час.

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