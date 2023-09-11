Как выглядела ипотека товарища Сталина: 10 тыс. руб на 7 лет под 2% годовых...

Усаживайтесь по-удобнее мои маленькие любители "преступлений сталинизма". Сегодня я расскажу вам о таком ранее неслыханном вами преступлении, как ипотека с помощью которой этот тиран хотел еще больше сгубить и закабалить свою жертву -- несчастный советский народ.